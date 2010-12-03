Тигипко прогнозирует, что госдолг Украины достигнет 32,1% ВВП

Тигипко относительно критичности госдолга. Следует читать: "долг в таком объеме можно считать некритичным".

Киев. 3 декабря. УНИАН. Правительство ожидает, что государственный долг Украины по итогам 2010 года составит 348 млрд. грн., или 32,1% ВВП.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО, выступая в Верховной Раде.

«До конца текущего года мы прогнозируем, что этот долг вырастет до приблизительно 348 млрд. грн., или до 43,5 млрд. долл., что составит 32,1% ВВП», - сказал С.ТИГИПКО.

При этом он отметил, что долг в таком объеме можно считать некритичным.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам МВФ, госдолг Украины на конец 2010 года составит 40-44% ВВП.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 октября т.г. составил 405 млрд. 312 млн. 029,98 тыс. грн., или 51 млрд. 230 млн. 096,35 тыс. долл., что на 0,27% больше показателя на конец сентября 2010 года.