Ограбление супермаркета в Симферополе: налетчик ранил охранника

Житель Крыма ранил охранника супермаркета «Фуршет» в Симферополе, пытаясь скрыться со 150 тыс. грн. после вооруженного ограбления кассира, но был задержан. Прокуратура возбудила уголовное дело по статьям «покушение на убийство» и «разбой».

Инцидент произошел 1 декабря, сообщила УНИАН пресс-служба прокуратуры Крыма.

«После 19 часов мужчина, угрожая кассиру оружием, завладел наличностью в сумме свыше 150 тыс. грн. При попытке покинуть заведение налетчик был задержан охранником, в которого произвел выстрел и ранил его, но не смог скрыться», - говорится в пресс-релизе.

На место происшествия выезжали прокурор Симферополя Радион РАТИА.