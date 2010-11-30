Сержанта милиции подозревают в изнасиловании несовершеннолетней

В Кировограде по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней местной жительницы задержан 24-летний сержант милиции, водитель-сотрудник одного из ведомственных учебных заведений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает официальный сайт УМВД в Кировоградской области.

Задержанный подозревается в том, что, находясь вне службы, изнасиловал 14-летнюю девушку, которая около 23.30 возвращалась домой из дискотеки. Около 1.00 об исчезновении дочери правоохранителям сообщила ее мать, после чего на место в полном составе выехала следственно-оперативная группа.

В ходе проведения розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый. По данному факту проводится проверка, материалы которой будут направлены в прокуратуру для принятия решения согласно действующему законодательству.