Украинцев Германии призывают почтить память жертв Голодомора

Украинцев Германии призывают 27 ноября почтить память жертв Голодомора 1933-1932 годов.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении Всемирного конгресса украинцев и Комитета Голодомора в Германии.

В обращении отмечается, что Всемирный конгресс украинцев 19 июня этого года начал международную акцию “Свеча моления”, которая проходит под лозунгом «Не дадим загасить свечу памяти». Акция проводится с целью достойного чествования в Украине и за ее пределами памяти миллионов невинных жертв Голодомора и привлечения внимания мировой общественности к настоящим причинам этой трагической страницы в истории украинского народа.

“Поэтому призываем все украинское сообщество в Германии присоединиться к этой акции и 27 ноября 2010 г., в день памяти жертв Голодомора, провести во всех украинских церквях скорбные панихиды и призвать к мероприятиям в честь памяти жертв Голодомора общины других вероисповеданий; вывесить в своих населенных пунктах плакаты с надписью “Голодомор 1932-33 гг. – геноцид украинского народа” и способствовать, чтобы в публичных местах, на зданиях государственных и украинских учреждений и на собственных домах были размещены украинские национальные флаги с черной лентой”, - сказано в обращении.

Кроме того, авторы документа просят украинцев с 19.32 до 19.33 (что символично напоминает годы Голодомора) почтить память погибших минутой молчания, а также зажечь свечи в каждой церкви, общественных зданиях и помещениях.

Также общественные организации выражают обеспокоенность политикой нынешней украинской власти и ее намерением заменить в статье 1 Закона “О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине” слово “геноцид” на “трагедия”.

“Отдавая дань памяти жертвам Голодомора, мы должны сделать все, чтобы мир знал правду об этих ужасных событиях, которые нигде и никогда не должны повториться. Поэтому для нас главное сегодня – не молчать”, - заявил председатель Международного координационного комитета по делу Голодомора, генеральный секретарь Всемирного конгресса украинцев Стефан РОМАНИВ.

“Нашим долгом является объединить усилия и своими действиями доказать, что мы никому, включая и Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, не позволим погасить свечу, зажженную в память о жертвах Голодомора 1932-33 гг. в Украине”, - добавил он.