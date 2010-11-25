За кем будут охотится коллекторы в следующем году?

Сборщики долгов уже начали покупать не только бланковые мелкокалиберные кредиты, но и обеспеченные залогами автомобильные займы. В 2011 году коллекторские компании намерены сконцентрировать у себя, как минимум, треть проблемных автокредитов, а также заняться активной скупкой долгов по регрессам страховых компаний. Об этом пишет COMMENTS.UA.

По прогнозам финансистов, в будущем году количество сделок по продаже банками залоговых кредитов может вырасти в несколько раз: около 10–15% от общего объема обеспеченных залогом займов в 2011 году будут проданы коллекторским и финансовым компаниям. В целом же в руки коллекторов может перекочевать более половины проблемных залоговых кредитов, львиную долю которых составят просроченные ссуды на покупку авто.

По оценкам самих банкиров, в следующем году продавать кредиты будут в основном небольшие банки, которым слишком накладно формировать собственные департаменты, занимающиеся взысканием задолженности. К ним также может присоединиться ряд финучреждений с иностранным капиталом, для материнских компаний которых продажа долгов коллекторам — обычная практика.

К тому же банки могут использовать альтернативные, уже обкатанные схемы взыскания средств с нерадивых заемщиков. Один из них — цессия (уступка права требования, замена кредитора). При проведении подобных сделок банк передает покупателю долга право на его получение. В случае, если должник не погашает задолженность, новый кредитор имеет право обратить взыскание на предмет залога, потребовав отдать в счет погашения долга квартиру, автомобиль и т.д.

COMMENTS.UA также пишет, что еще одними потенциальными продавцами долгов в следующем году могут стать страховые компании. По статистике страховщиков, больше всего им задолжали водители, ставшие виновниками ДТП (после того как страховая компания оплачивает клиенту убытки в соответствии с договором КАСКО, она имеет право предъявить виновнику аварии требование компенсировать эти расходы).