Фирташ будет представлять Федерацию работодателей в совете при Президенте

Глава совета директоров Group DF Дмитрий ФИРТАШ будет представлять Федерацию работодателей Украины (ФРУ) в Национальном трехстороннем социально-экономическом совете при Президенте Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава ФРУ Дмитрий ОЛИЙНЫК.

По его словам, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Совета ФРУ.

«Сегодня Совет Федерации принял решение делегировать Д.ФИРТАША в состав Национального трехстороннего социально-экономического совета при Президенте Украины», - сказал Д.ОЛИЙНЫК.

Он также сообщил, что ФРУ рекомендует избрать Д.ФИРТАША сопредседателем этого Совета.

По словам Д.ОЛИЙНЫКА, Совет принял решение делегировать Д.ФИРТАША в состав совета при Президенте по предложению работодателей, представляющих предприятия химической отрасли. Сегодня были рассмотрены соответствующие обращения Союза химиков Украины, которые также рекомендовали делегировать Д.ФИРТАША в состав Совместного представительского органа стороны работодателей на национальном уровне. В свою очередь, Совет ФРУ рекомендовал избрать Д.ФИРТАША главой Совместного представительского органа стороны работодателей на национальном уровне.

Совет ФРУ поддержал кандидатуру Дмитрия ФИРТАША как одного из крупнейших работодателей страны и активного сторонника развития социального диалога в Украине, добавил Д.ОЛИЙНЫК.

Справка УНИАН. Федерация работодателей Украины зарегистрирована Министерством юстиции 6 ноября 2002 года и внесена в Перечень объединений организаций работодателей под №1.

В состав ФРУ входят более 500 организаций работодателей со всех регионов Украины, которые охватывают более 10 млн. наемных работников. Федерация работодателей работает по специальному закону «Об организации работодателей».

Отраслевые объединения Федерации работодателей Украины: Всеукраинское объединение отраслевых организаций химической и нефтехимической промышленности, Украинская организация работодателей легкой промышленности, Всеукраинское отраслевое объединение организаций работодателей бытового обслуживания населения, Ассоциация предприятий производителей и ремонтников сельскохозяйственной техники, Всеукраинское объединение организаций работодателей отрасли охраны здоровья и др.

В декабре 2008 года Федерация работодателей Украины зарегистрирована в официальном реестре лоббистов в Брюсселе.