Бродский: 300 тысяч "упрощенцев" перейдут на обычные налоги

После вступления в действие Налогового кодекса 300 тыс. предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения, вынуждены будут перейти на общую систему.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил глава Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаил БРОДСКИЙ.

«Мы подсчитали: из двух миллионов малых предпринимателей самозанятых остается 1 млн. 700 тыс., 300 тыс. вынуждены будут перейти на общую форму налогообложения при налоге на прибыль 0% до 3 млн. (грн. – УНИАН) оборота в год», - сказал М.БРОДСКИЙ.

Справка УНИАН. 18 ноября т.г. Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс.

Документом фактически отменена упрощенная система налогообложения; повышается планка подоходного налога; реформируется транспортный налог; вводятся жесткие рамки применения льгот; сокращается ставка налога на прибыль, но расширяется база применения налога; усиливается фискальное давление и расширяются полномочия налоговиков.

НК вызвал общественное возмущение, массовые акции протеста продолжаются по всей Украине. Предприниматели выдвинули Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ ультиматум - будут инициировать проведение Всеукраинского референдума о недоверии Президенту и Верховной Раде, если В.ЯНУКОВИЧ не ветирует Налоговый кодекс.

Представители малого и среднего бизнеса, которые сегодня проводят в Киеве акцию протеста против Налогового кодекса, обещают объявить бессрочную акцию протеста, если власть не прислушивается к их требованиям.