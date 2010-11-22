Укртелекомом заинтересовались еще две компании

Еще две компании обратились с просьбой к Фонду государственного имущества Украины о заключении договора о конфиденциальности на ознакомление с конкурсной документацией на конкурс по продаже госпакета акций ОАО «Укртелеком».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО.

Он также уточнил, что эти компании являются резидентами Украины.

Таким образом, по его словам, на сегодня всего пять компаний заинтересовались конкурсной документацией по продаже «Укртелекома». Три из этих компаний – украинские, одна – российская и одна представляет интересы западных инвесторов.

А.РЯБЧЕНКО также отметил, что было бы неплохо, если бы три или две компании, проявивших интерес к ознакомлению с конкурсной документацией, приняли участие в конкурсе по продаже госпакета этого телекоммуникационного предприятия.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком».

Начальная цена пакета госакций "Укртелекома" составляет 10 млрд. 500 млн. грн. Конкурс состоится 28 декабря 2010 года.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также оказывает услуги доступа к Интернет, мобильной связи (под ТМ Utel) и пр.

В 2009 году доход компании составил 8,4 млрд. грн., убытки – 456,4 млн. грн.