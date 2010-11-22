Завтра - снижение температуры

Завтра, 23 ноября, в Украине ожидается прохладная дождливая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра будет облачно с прояснениями. Небольшие дожди, ночью на Закарпатье местами сильные дожди, в горах с мокрым снегом, днем в северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях умеренные дожди. Лишь в восточных областях, Приазовье и в Крыму без осадков.

Ночью и утром в восточной и южной части местами туман. Ветер юго-восточный (в западных областях юго-западный), 7-12 м/с, ночью на западе, а днем в Украине местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат до 24 м/с.

Температура ночью будет составлять 2-7° тепла, днем 6-11°; на юге Одесской области и в Крыму ночью 5-10°, днем 13-18°; в Карпатах в течение суток 0-5° тепла.

В Киеве и Киевской области облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью по области 2-7° тепла, днем 6-11°, в столице ночью 5-7° тепла, днем - 7-9°.