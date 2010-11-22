Милиция перекрыла две улицы на подступах к Администрации Президента

В Киеве милиция перекрыла улицу Лютеранскую и часть ул. Круглоуниверситетской металлическими заборами, чтобы сделать невозможным проход колонн участников акции протеста против Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом ни автотранспорт, ни прохожие не могут приблизиться к Администрации Президента.

Также на Лютеранской стоят семь микроавтобусов, в которых находятся сотрудники МВД. Во внутреннем дворе Администрации Президента находятся десятки бойцов спецподразделения МВД «Беркут».

По данным милиции, сейчас на ул. Банковой, неподалеку от здания Администрации Президента, находится более 3,5 тыс. предпринимателей.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве предприниматели протестуют против нового Налогового кодекса, принятого Верховной Радой на прошлой неделе. Они начали свою акцию на Майдане Незалежности, после чего отправились к Администрации Президента с призывом к Виктору ЯНУКОВИЧУ ветировать этот Налоговый кодекс.