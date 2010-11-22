У вице-президента Нацтелекомпании нет высшего образования
К 40-летию поставил цель
У вице-президента Национальной телерадиокомпании Украины Валида Арфуша нет высшего образования.
Об этом чиновник сообщил в эфире программы "Черное и белое" на телеканале ТВі.
"На сегодняшний день еще нет", - заявил он, отвечая на вопрос, получил ли он высшее образование.
Арфуш рассказал, что он не окончил Днепропетровский национальный университет по специальности "журналистика".
"Ми, когда приехали с братом в Днепропетровск, в кармане было 150 долларов всего на жизнь, и занимала больше время там не учеба, а еще поиск всяких возможностей зарабатывать деньги. Чтобы просто нормально жить", - объяснил он.
"Я себе поставил цель. На следующий год мне будет 40 лет. Одна из целей это получение высшего образования", - заявил чиновник.
Арфуш рассказал, что занимается на канале международными и музыкальными программами.
"Если бы я на протяжении 6 месяцев принес вред каналу, то я бы уже там не работал. Я бы там не остался сам по себе. Я показал полностью свои способности на канале", - отметил он.