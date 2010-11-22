У вице-президента Нацтелекомпании нет высшего образования

У вице-президента Национальной телерадиокомпании Украины Валида Арфуша нет высшего образования.

Об этом чиновник сообщил в эфире программы "Черное и белое" на телеканале ТВі.

"На сегодняшний день еще нет", - заявил он, отвечая на вопрос, получил ли он высшее образование.

Арфуш рассказал, что он не окончил Днепропетровский национальный университет по специальности "журналистика".

"Ми, когда приехали с братом в Днепропетровск, в кармане было 150 долларов всего на жизнь, и занимала больше время там не учеба, а еще поиск всяких возможностей зарабатывать деньги. Чтобы просто нормально жить", - объяснил он.

"Я себе поставил цель. На следующий год мне будет 40 лет. Одна из целей это получение высшего образования", - заявил чиновник.

Арфуш рассказал, что занимается на канале международными и музыкальными программами.

"Если бы я на протяжении 6 месяцев принес вред каналу, то я бы уже там не работал. Я бы там не остался сам по себе. Я показал полностью свои способности на канале", - отметил он.

Украинская правда