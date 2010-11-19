Янукович требует урегулировать ситуацию на ГП “Солотвинский солерудник”

23:43, 19 ноября 2010
Общество
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И сохранить аллергологические лечебницы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует урегулировать ситуацию, сложившуюся вокруг государственного предприятия “Солотвинский солерудник” в Закарпатской области.

Об этом идет речь в поручении Президента Украины от 19 ноября, текст которого размещен на сайте главы государства.

С целью урегулирования ситуации, сложившейся на государственном предприятии «Солотвинский солерудник», сохранения аллергологических лечебниц, которые функционируют в подземных выработках соляных шахт этого предприятия, и недопущения возникновения техногенной катастрофы в поселке Солотвино Тячевского района Закарпатской области, Президент поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ до 1 января 2011 года решить вопрос последующей деятельности ГП «Солотвинский солерудник», предусмотрев сохранение Украинской и Закарпатской областной аллергологических лечебниц, в частности возможность использования горных выработок для лечения больных бронхиальной астмой.

Также главе правительства поставлено задание обеспечить финансирование ликвидации последствий затопления шахт государственного предприятия «Солотвинский солерудник» и, в случае необходимости, проработать вопрос увеличения государственного финансирования соответствующих мероприятий в 2010 году.

Кроме этого, во время подготовки Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» Президент требует предусмотреть надлежащее финансирование мероприятий по стабилизации ситуации на ГП «Солотвинский солерудник».

 

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