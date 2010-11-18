Почти 200 украинцев застряли в Венеции: у них нет ни денег, ни виз

Судьбой украинской команды немецкого круизного лайнера Delphin, который уже больше месяца стоит в порту Венеции, занимаются диппредставительство и благотворительные организации. Как сообщает "Немецкая волна", у украинцев нет виз и денег для возвращения домой.

По информации итальянских СМИ, украинцев должны отправить на родину семью автобусами, в то время как граждане Германии и Филиппин полетят самолетом. Сейчас профсоюзы и благотворительные организации начали сбор средств, а на это необходимо около 50 тысяч евро.

Теперь на борту лайнера находятся 188 украинцев, еще 16 оставили судно раньше. Команда уже пять месяцев не получает зарплаты, из-за чего и было арестовано судно. А за месяц стояния в венецианском порту люди потратили последние деньги. У них нет средств даже на то, чтобы купить что-то необходимое в городе.

Хотя на борту хватает воды и еды, настроение членов команды хорошим не назовешь, ведь неизвестно, когда наконец завершится абсурдная ситуация. Однако свет в конце тоннеля для команды уже появился. Консульство Украины в Милане сейчас договаривается с иммиграционной службой порта о выдаче украинским гражданам виз, а также способствует предоставлению им услуг переводчика.