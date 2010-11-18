Население Донецкой области сократилось на 26 тыс. жителей

В Донецкой области за январь-сентябрь текущего 2010 года численность населения уменьшилась на 25,9 тыс. человек и на 1 октября составила 4 млн. 440,8 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции первый заместитель начальника Главного управления статистики Донецкой области Лариса МИШИНА.

По ее словам, сокращение численности населения произошло главным образом за счет превышения на 25,4 тыс. человек числа умерших над числом родившихся. В январе-сентябре 2010 года в области умерли 56,2 тыс. человек, что меньше по сравнению с январем-сентябрем прошлого года на 0,4%, но в 1,8 раза больше, чем родилось. Число родившихся в январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2009 года уменьшилось на 6,5% и составило 30,8 тыс. детей.

Л.МИШИНА также отметила, что по итогам 9 месяцев 2010 года стало отрицательным сальдо миграции. За январь-сентябрь в область прибыло на постоянное место жительства 11,4 тыс. человек, что на 4,8% меньше, чем выехало (11,9 тыс. человек).

В заключение она подчеркнула, что на демографическую ситуацию в регионе в значительной степени влияют происходящие социально-экономические процессы в стране и в области.