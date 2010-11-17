Украинских милиционеров отправят заграницу "подтянуть" английский

С января следующего года в рамках подготовки к Евро-2012 сотрудники органов внутренних дел начнут стажировку на знание английского языка в странах Европы, в частности в Англии.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил заместитель министра внутренних дел Украины, начальник милиции общественной безопасности Виктор РАТУШНЯК.

По его словам, в рамках подготовки к Чемпионату работники милиции должны иметь элементарные знания английского языка для того, чтобы во время несения охраны общественного порядка они имели возможность общаться с болельщиками, которые приедут в Украину из других стран.

«Нам нужно подготовить в этом плане, как минимум, 38 тысяч работников милиции. Сегодня однозначно поставлена задача: выучить язык, потому что в январе начнем выездную подготовку», - сказал В.РАТУШНЯК, заметив, что работники милиции, в частности, будут присутствовать во время охраны правопорядка со своими коллегами на матчах в странах Европы, где рядом не будет переводчиков.

Заместитель министра отметил, что сейчас ведется обучение личного состава по специально разработанным программам и учебникам. В контексте этого, В.РАТУШНЯК заметил, что проведенные первые тесты показывают, что «люди уже разговаривают, хотя пока и не в совершенстве, но тройку можно поставить».

«От того, с каким милиционером будут контактировать болельщики – гости турнира, будет зависеть имидж правоохранительной системы и государства в целом», - отметил В.РАТУШНЯК.