В Киеве арестовали двух человек, торговавших оружием и взрывчаткой

В Киеве сотрудники СБУ совместно с работниками МВД пресекли деятельность организованной преступной группы, члены которой хранили и сбывали огнестрельное оружие, взрывчатку и боеприпасы на территории Киева и региона.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСБУ в Киеве, в результате проведенной спецоперации задержаны двое жителей Кагарлыкского района Киевской области (37-ми и 33-х лет), причастных к противоправной деятельности. Во время проведения обысков в их жилье выявлено и изъято около 5 кг тротила, 5 единиц огнестрельного оружия, 2 боевые гранаты, граната для подствольного гранатомета, 10 противопехотных мин, около тысячи патронов, холодное оружие и различные спецсредства.

Сейчас устанавливаются пути поступления оружия делкам и другие лица, причастные к организации преступных сделок.

По материалам СБУ следственный отдел Печерского районного управления милиции в Киеве возбудил против задержанных уголовное дело по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленники взяты под стражу. Следствие продолжается.