Литвин: комитет еще раз подумает над тем, что сегодня голосовали

Вечернее заседание Верховной Рады закрыто.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сообщил, что Комитет ВР по вопросам таможенной и налоговой политики вместе с Кабинетом министров Украины проанализирует «решения, которые уже проголосованы, и если там нужно будет внести технические правки, уточнения и учет тех предложений, по которым мы договорились, - подготовить необходимые материалы к четвергу».

Сегодня народные депутаты поддержали 211 из 340 статей проекта Налогового кодекса и перешли к рассмотрению шестого раздела проекта, который касается акцизных налогов.