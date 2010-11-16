В интернете появился неизданный ранее видеоклип Майкла Джексона
08:33, 16 ноября 2010Общество
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Семь лет «пролежал на полке»
В интернете в понедельник появился видеоклип Майкла Джексона, который он снял еще в 2003 году, сообщает сайт TMZ.com.
Издающая к Рождеству компания Sony Music альбом с неизданными ранее песнями убитого в середине прошлого года певца, включит его в отдельный сборник видеоклипов певца.
Клип на песню One More Chance в течение семи лет «пролежал на полке». Сама песня стала единственной новинкой в сборнике, вышедшем в свет несколько лет назад.
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