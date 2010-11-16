Янукович перевел судью из Донецкой области в Киев

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ перевел судью Авдеевского городского суда Донецкой области Елену МЕЛЕШАК на работу судьей Шевченковского районного суда города Киева. Текст соответствующего указа размещен на сайте главы государства. Другим указом Президент перевел судью Апелляционного суда Луганской области Садига Рза оглы ТАГИЕВА на работу в должности судьи Апелляционного суда Черниговской области.

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