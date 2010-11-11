Табачник таки намерен вернуть вступительные экзамены в вузы?

Министерство образования и науки Украины планирует вернуть вступительные экзамены в высшие учебные заведения.

Как сообщили УНИАН в общественной инициативе „Студенческая защита”, об этом заявил координатор этой организации Андрей ЧЕРНЫХ.

По его словам, такой вывод можно сделать, ознакомившись с проектом закона «О высшем образовании» (новая редакция), размещенном на сайте Министерстве образования и науки Украины 10 ноября.

«В соответствии с законопроектом, планируется определить, что прием в высшие учебные заведения будет осуществляться по результатам внешнего независимого оценивания с учетом среднего балла государственного документа о полном общем среднем образовании и балла высшего учебного заведения», - подчеркнул А.ЧЕРНЫХ.

В организации отметили, что это уже вторая попыткой Министерства образования и науки закрепить на законодательном уровне возвращение системы вступительных экзаменов, что вместе с учетом среднего балла аттестата по 200-балльной шкале абсолютно нивелирует внешнее независимое оценивание (ВНО).

«Очевидно, что у МОН есть расчет на то, что к началу вступительной кампании 2011 года соответствующий законопроект будет принят, и Минобразования будет обязано безотлагательно внести изменения в Условия приема, недавно утвержденные, и таким образом вернет телефонное право, мешки с деньгами в высшие учебные заведения, с одной стороны, а с другой – навсегда лишит возможности умных молодых людей, особенно из сельской местности, вступить в престижные вузы по государственному заказу», - подытожил А.ЧЕРНЫХ.