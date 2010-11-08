Избирком объявил фамилию избранного мэра Львова

Городским головой Львова во второй раз избран Андрей САДОВЫЙ.

Об этом сообщили УНИАН во Львовской городской территориальной избирательной комиссии.

Как отмечается в сообщении, за действующего городского голову, который выдвигался от Республиканской христианской партии, А.САДОВОГО проголосовали 121 тыс. 237 избирателей, за кандидата от Партии регионов Петра ПИСАРЧУКА – 65 тыс. 522 избирателей, за кандидата от ВО «Свобода» Юрия МИХАЛЬЧИШИНА - 27 тыс. 819 избирателей.

На выборах во Львовский городской совет во многомандатном округе победу одержала ВО «Свобода», за которую проголосовали 80 тыс. 249 избирателей.