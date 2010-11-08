В Украине презентовали проект «С любовью к женщине»

В Ровно открыта V Международная фотовыставка «С любовью к женщине». На ней представлены работы 69 известных фотомастеров из Украины, Аргентины, Бангладеш, Германии, Венгрии, Индии, Израиля, Италии, Нидерландов, Польши, Румынии, России, Испании, Шри-Ланки, Тайваня.

Организовал фотовыставку львовянин Юрий ТИТОВЕЦ, который по специальности работает врачом-гинекологом и возглавляет медицинский центр "Клиника Юрия Титовца".

Как сказал Ю.ТИТОВЕЦ корреспонденту УНИАН, проект "С любовью к женщине" создан для того, чтобы выразительной силой фотографии привлечь внимание социума и общественности к проблемам прекрасной половины человечества, к их переживаниям, радостям и успехам, подчеркнуть обворожительность и неповторимость женщины, независимо от национальности, благосостояния и страны ее проживания.

В этом проекте важную роль играет и социальная составляющая. Она заключается в том, что одновременно проводятся различные благотворительные аукционы, чтобы вырученные средства направить на реализацию тех или других проектов для помощи женщинам.

“Мне очень приятно презентовать нынешний салон в Ровно”, — сказал Ю.ТИТОВЕЦ. — В этот раз выставка особенная, ведь после Ровно она отправится в другие города Украины”.