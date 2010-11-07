Чиновницу Севастопольского горсовета задержали за взятку

В Севастополе правоохранительные органы по подозрению в получении 4,5 тыс. дол. взятки задержали заведующую отделом горсовета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины, госслужащая подозревается в вымогательстве и получении указанной суммы денег от частного предпринимателя за содействие в предоставлении в аренду помещений, которые находятся в коммунальной собственности Севастопольского горсовета.

В отношении задержанной прокуратурой Севастополя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.