Чиновницу Севастопольского горсовета задержали за взятку
06:06, 07 ноября 2010Общество
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Возбуждено уголовное дело
В Севастополе правоохранительные органы по подозрению в получении 4,5 тыс. дол. взятки задержали заведующую отделом горсовета.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины, госслужащая подозревается в вымогательстве и получении указанной суммы денег от частного предпринимателя за содействие в предоставлении в аренду помещений, которые находятся в коммунальной собственности Севастопольского горсовета.
В отношении задержанной прокуратурой Севастополя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
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