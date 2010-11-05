Европарламент снова отложит принятие резолюции о ситуации в Украине?

Европарламент планирует снова отложить принятие резолюции о ситуации в Украине. Об этом, ссылаясь на свои источники, пишет "Коммерсантъ-Украина". В официальных комментариях инициаторы решения говорят о технических причинах. Источники Ъ утверждают, что истинные мотивы – не допустить принятия критической резолюции до саммита Украина–ЕС.

Резолюцию Европарламента (ЕП) о ситуации в Украине планировалось принять еще в октябре. Обсуждение документа вызвало жаркие дебаты в ЕП. Тогда благодаря усилиям украинских дипломатов и социал-демократов, сотрудничающих с Партией регионов, Европарламент отложил утверждение документа до завершения местных выборов в Украине.

Еще вчера в официальной повестке дня на сайте ЕП сообщалось, что голосование по украинскому вопросу состоится 11 ноября. До этого планировалось подготовить обновленную редакцию резолюции. Впрочем, в заявленные сроки документ не будет принят. "95%, что на следующей неделе декларации не будет. 5% я оставляю, потому что политика – вещь непредсказуемая",– заявила Сиири Овиир (Эстония), вице-председатель делегации ЕП по сотрудничеству с Украиной.

Глава делегации ЕП Павел Коваль, возглавлявший миссию Европарламента на выборах, подтвердил эту информацию и пояснил, что ситуация изменилась по техническим причинам. Господин Коваль только сегодня покидает Украину, а отчет миссии президент Европарламента получит только в понедельник. "Для внесения предложений по резолюции остается слишком мало времени. Поэтому политические группы ЕП решили отложить принятие документа до следующей сессии, которая состоится в Страсбурге 22-24 ноября",– заявил евродепутат.

Между тем госпожа Овиир в беседе с сообщила, что существуют не только процедурные, но и политические причины такого решения: "22 ноября состоится саммит Украина–ЕС, после которого может возникнуть необходимость принять новую резолюцию по Украине. Но не можем же мы это делать каждую (пленарную) неделю! Лучше позже утвердить более полный и продуманный документ."

Источники издания утверждают, что главной причиной, по которой откладывается принятие резолюции, является желание перенести ее обсуждение на период после саммита. Ранее предполагалось, что выводы, принятые Европарламентом, повлияют на итоги саммита, потому что ЕС обязан принимать во внимание позицию ЕП при формировании внешней политики. Однако в этот раз евродепутаты добровольно отказались от такого инструмента влияния.

Инициаторами этого решения, по информации Ъ, являются две группы депутатов – сотрудничающие с фракцией социал-демократов, а также представители стран Восточной Европы независимо от фракционной принадлежности. Их цель – не допустить провала саммита из-за критики ЕП в адрес украинской власти.

"Конечно, можно уже сейчас заявить, что выборы были недемократическими, и потребовать политической реакции ЕС. Это очень удобный механизм для тех, кто не хочет сближаться с Украиной. Поверьте, некоторые только и ждут возможности `зацепиться` за этот повод, чтобы остановить или замедлить процесс евроинтеграции страны",– рассказал один из собеседников Ъ. "Помощь Украине для восстановления экономики составляет 600 млн евро. А резолюция может отдалить возможность Украины воспользоваться этим финансовым инструментом",– добавил депутат от Латвии, социал-демократ Александр Мирский.

Между тем до сих пор остается под вопросом, насколько критической в отношении Украины окажется принятая после саммита резолюция. У собеседников в ЕП диаметрально противоположные прогнозы по этому поводу.