Белорусских оппозиционеров взяли в Украине за наркотики

Житомирская милиция заявляет о правомерности задержания белорусского оппозиционера молодежного активиста и рок-музыканта Игоря КОКТЫША.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщили заместитель начальника УМВД в Житомирской области Николай БУДЗИНСКИЙ, начальник отдела борьбы с незаконным оборотом наркотиков Сергей ДЗЮБЕНКО и начальник отдела связей с общественностью областного УМВД Валерий ФИЛЬО.

Как сказали представители УМВД, И.КОКТЫШ был задержан вчера в Житомире “в наркопритоне”.

В частности, по словам С.ДЗЮБЕНКО, вчера в одной из квартир Житомира, которую нанимали четверо граждан, работники отдела борьбы с незаконным оборотом наркотиков УМВД в Житомирской области на законных основаниях проводили осмотр помещения.

"Милиция осматривала помещение по подозрению в том, что в этом жилище занимаются изготовлением и употреблением наркотических средств. Осмотр квартиры подтвердил наличие в нем наркотических средств и специфических приспособлений для их употребления», - сказал С.ДЗЮБЕНКО.

При этом он отметил, что во время осмотра в квартиру зашли две девушки, которые назвались журналистками, и сообщили о намерении выяснить, что происходит.

"Через полчаса в квартире появились две молодые особы, которые, не представившись, достали диктофон, фотоаппарат и стали записывать и фотографировать проведение следственных действий. По просьбе милиции выйти из помещения и не препятствовать проведению осмотра места происшествия, девушки не отреагировали", - сообщил сотрудник правоохранительных органов.

Позже, отметил он, девушки все же вышли из квартиры. У них «на законных основаниях изъяли фотоаппарат», сообщил С.ДЗЮБЕНКО.

Он также рассказал, что милицией задержаны четыре гражданина Беларуси, которые нанимали это жилье и находились в квартире на момент проведения осмотра, и еще двое граждан Украины, 1985 и в 1986 г.р, которые также находились в квартире.

По словам С.ДЗЮБЕНКО, результаты проведенных анализов областным наркодиспансером засвидетельствовали, что трое из 6 задержанных употребляли наркотические средства.

Что касается действий милиции во время задержания этих шести человек, то, как сообщил С.ДЗЮБЕНКО, на данное время назначено служебное расследование. Его результаты будут направлены в прокуратуру для принятия окончательного решения в соответствии с действующим законодательством и предоставлением оценки действиям сотрудников правоохранительных органов во время задержания.

Как сообщалось, о задержании в Житомире белорусского оппозиционера заявила жена И.КОКТЫША Ирина ТЮТЮННИК.

"У нас беда. В квартиру ворвалась милиция, повязала всех и подбросили траву. Нас забирают в участок", - сообщила она по телефону житомирской газете “20 хвилин”.

Прибыв на место, журналисты увидели около 10 человек в гражданской одежде, которые ходили по квартире. Один из них представился сотрудником отдела борьбы с незаконным оборотом наркотиков УМВД Украины в Житомирской области. Говорили они неохотно, сказали лишь, что в квартире нашли наркотики.

По словам И.ТЮТЮННИК, свой визит милиционеры объяснили тем, что в квартире КОКТЫША находится человек, который числится в розыске. Кроме Игоря и Ирины, в квартире находились еще трое граждан Беларуси: супруги Татьяна и Виталий ТИЩЕНКО и Артем ДУБСКИЙ. Все они задержаны.