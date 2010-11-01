Газпром: новых договоренностей о цене газа для Украины нет

Никаких новых договоренностей относительно цены на российский газ для Украины в настоящее время не существует.

Об этом в интервью российскому каналу «Russia Today» заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ.

«У нас действует контракт, в соответствии с которым определяется цена. Она корректируется каждый квартал в зависимости от того, как меняются цены на нефтепродукты. Поэтому те оценки, которые звучат в разное время, никоим образом друг другу не противоречат, а просто отражают текущую ситуацию. Поэтому никаких новых договоренностей относительно цены на газ на данный момент у нас нет - просто речь идет о том, какая цена получится при расчете по формуле, которая содержится в контракте», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

При этом, отвечая на вопрос, готов ли «Газпром» к пересмотру газовых соглашений, он заявил, что компанию устраивает действующий контракт с Украиной. «Мы можем рассматривать разные предложения и пожелания, хотя, безусловно, как поставщика нас очень устраивает этот (действующий) контракт», – отметил представитель «Газпрома».

Говоря о создании газотранспортного консорциума между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», С.КУПРИЯНОВ заявил, что в случае осуществления этого проекта выиграет Европа, поскольку возрастет надежность поставок.

«Сейчас вопросы, связанные с транзитом и с поставками, разделены и находятся в разных руках. Если за транзит отвечает Украина, то за поставки - Россия и Украина. Если все это будет объединено, ясно, что и надежность такого рода взаимоотношений будет выше, в том числе и для европейцев», - сказал он.

Также С.КУПРИЯНОВ отметил, что в следующем году заканчивается контракт на поставку газа Беларуси, и как будут проходить переговоры по новому контракту, «пока сказать сложно». «Пройдя через целый ряд кризисов, вышли на приемлемый для обеих сторон уровень взаимодействия», – заявил, в частности, представитель «Газпрома».

На вопрос, возможна ли новая «газовая война» в отношениях с Беларусью, С.КУПРИЯНОВ ответил: «Ну, мы все знаем пословицу: надейся на лучшее, готовься к худшему».

Как сообщал УНИАН, 28 октября украинский премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил, что Украина и РФ создадут рабочую группу по пересмотру газовых контрактов от 2009 года, которые он назвал «неравноправными».

«Впервые председатель правительства России согласился создать рабочую группу, и такая группа будет создана. Мы конкретно с ним переговорили, что в контракте нас не устраивает. Я сказал, что нас все устраивает, только он неравноправный. Поэтому с этой позиции мы должны его пересмотреть», - сказал Н.АЗАРОВ.

29 октября он снова подчеркнул, что Украина будет продолжать настаивать на пересмотре газовых контрактов. «Рано или поздно мы выйдем на пересмотр этого контракта. Терпения у нас хватит, настойчивости тоже хватит», - сказал премьер-министр Украины.