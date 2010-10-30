В Черкасской области открыт гемодиализный центр на базе Уманской центральной районной больницы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления здравоохранения Черкасской облгосадминистрации, Центр в Умани был организован и оснащен самым современным оборудованием в короткий срок – 28 дней. Филиал отделения хронического гемодиализа областной больницы на базе Уманской центральной районной больницы имеет 9 диализных мест. На их оборудование из областного бюджета было выделено 750 тыс. грн., закуплена медицинская мебель на 380 тыс. грн. и проводится закупка изделий медицинского назначения на сумму 380 тыс. грн.

Шведская фирма “Гамбромед” подарила для этого отделения медицинское оборудование общей стоимостью 1,5 млн. грн. - 5 самых современных диализных аппаратов и систему очистки воды.

Потребность в открытии нового отделения возникла, учитывая количество больных, которые нуждаются в такой специализированной помощи. Так, в Черкасской области зарегистрировано 1400 больных с хронической почечной недостаточностью, в лечении методом гемодиализа в области нуждаются более 150 человек, из них получают лечение методом гемодиализа 97 пациентов.