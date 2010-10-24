Дед убил свою годовалую внучку
12:20, 24 октября 2010Общество
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Трагедия в Сумской области
В Глуховском районе Сумской области 49-летний безработный убил свою годовалую внучку.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, предварительно установлено, что мужчина вечером 22 октября в собственном доме, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес смертельные телесные повреждения своей годовалой внучке, после чего, с целью сокрытия преступления, выбросил тело ребенка в выгребную яму.
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