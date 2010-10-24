В Крыму спасли двух женщин, заблудившихся в горах

В Крыму сотрудники оперативной группы Главного управления МЧС, местного поисково-спасательного отряда и контрольно-спасательной службы спасли двух женщин, заблудившихся в горах.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, 23 октября на склонах гор Демерджи и Юки-Тепе во время пешей прогулки заблудились две женщины (1984 г.р. и 1989 г.р.), и одна из них (1989 р.н.) сорвалась со склона и получила травмы. Благодаря быстрым и решительном действиям спасателей пострадавшие были найдены в расщелине глубиной около 100 м на северо-западном склоне горы Юки-Тепе. С помощью альпинистского снаряжения женщин подняли в безопасное место и оказали первую медицинскую помощь.

После спуска с горы одну из пострадавших с травмами средней степени тяжести госпитализировали в центральную районную больницу г. Симферополь. Вторая женщина от госпитализации отказалась.