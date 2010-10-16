Милиция изъяла документацию Винницкой правозащитной группы

Милиция изъяла компьютеры и документацию Винницкой правозащитной группы.

Об этом сообщил координатор правозащитной группы Дмитрий Гройсман в своем блоге.

Как известно, в пятницу милиция провела обыск в квартире правозащитника. Обыск проводился в рамках расследования уголовного дела, возбужденного за распространение порнографии через блог.

Речь идет о посте в блоге от 2 мая, в котором размещен ролик порнографического содержания с людьми похожими на российских оппозиционеров.

По мнению российской оппозиции, это видео было организовано и записано российскими спецслужбами с целью дискредитации лидеров оппозиции и наиболее активных критиков власти еще весной этого года.

Сам ролик легко доступен и распространен в ютюбе другим человеком, является общедоступным и не содержит изображения половых органов крупным планом.

По словам Гройсмана, речь идет о формальной причине для доступа к информации, и это "явный наезд, давно ожидаемый от милиции и всей это мерзкой властной своры на правозащитную деятельность".

"Им нужен, прежде всего, доступ к нашим компьютерам, потому что у нас там большой уже достаточно видеоархив записанных нами показаний жертв нарушений прав человека", - отмечает правозащитник.

"Второй момент - банальная месть начальника Винницкой милиции - генерала Валерия Ноника за то, что мы рассказали обществу об издевательствах в Винницком изоляторе временного содержания в июне 2010 года", - добавил он.

"Перевернув квартиру вверх дном, мусора таки нашли то, что искали, и радостно под акт изъяли... открытки немецкого фонда по борьбе со СПИДом, пропагандирующие безопасный секс", - отметил Гройсман.

Правозащитник сообщил, что постановления на обыск в офисе Винницкой правозащитной группы у них не было.

"Однако они пошли таким путем, нашли хозяйку помещения, в котором находится наш офис, и взяли у неё согласие на осмотр. В ходе осмотра, так как там наши вещи, они их изъяли", - рассказал он.

"Изъяли абсолютно все компьютеры Винницкой правозащитной группы, всю финансовую документацию, абсолютно все бумажные файлы беженцев и искателей убежища, которых было около 400", - отметил Гройсман.

"Никто не проводил опись полистово, указывали только общее количество листов в папке. Это и было главной целью их прихода, это абсолютно очевидно", - считает правозащитник.

Украинская правда