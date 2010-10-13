Представителя ОБСЕ по свободе слова интересовали конкретные вопросы

Украина и ОБСЕ проведут консультации по вопросам внедрения цифрового вещания, других современных технологий и об обмене наработанными регуляторными актами в телерадиоинформационной сфере.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, такая договоренность достигнута сегодня во время встречи руководства и членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания с представителями ОБСЕ.

"Мы рады сверять наш опыт, наши проблемы с европейским опытом и перенимать позитивные способы решения проблемных вопросов у наших зарубежных коллег", – сказал председатель Нацсовета Владимир МАНЖОСОВ.

В свою очередь представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня МИЯТОВИЧ отметила, что это ее ознакомительный визит, хотя она хорошо знает деятельность Национального совета, поскольку долгое время работала и возглавляла Европейскую платформу регуляторных органов и даже во многом содействовала возникновению украинского регуляторного органа.

Представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова СМИ интересовали конкретные вопросы, которые касались процедуры назначения членов Национального совета, финансирования украинского регуляторного органа, лицензирования телерадиоорганизаций, вопросы проведения конкурсов.

"В течение 19 лет в Украине сформировался медийный рынок, он состоит из большого количества телерадиоорганизаций. Понятно, что процесс трансформации медийного рынка проходит непросто", - сказала заместитель председателя Национального совета Лариса МУДРАК. Она подчеркнула, что "для украинской телерадиоинформационной области обмен опытом, содействие европейских организаций, в частности ОБСЕ и Совета Европы, являются очень важными".

Во встрече также принимали участие старший советник офиса Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Ана КАРЛЕРАЙТЕР, координатор проектов ОБСЕ в Украине Любомир КОПАЙ. Национальный совет также представляли Ирина ОПИЛАТ, Евгений БАРАНОВ, Николай ФАРТУШНЫЙ.