Среди погибших в ДТП в Марганце - двое детей

Количество жертв дорожно-транспортного происшествия на железнодорожном переезде в городе Марганец Днепропетровской области увеличилось до 41 человека, среди которых двое детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В то же время, по данным Департамента ГАИ МВД Украины, в результате аварии погибли трое детей.

Как сообщал УНИАН, ранее сообщалось о 40 погибших и 10 травмированных в результате столкновения на железнодорожном переезде автобуса с локомотивом сегодня утром в городе Марганец Днепропетровской области.