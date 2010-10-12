Среди погибших в ДТП в Марганце - двое детей
15:05, 12 октября 2010Общество
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Еще одна жертва умерла в больнице
Количество жертв дорожно-транспортного происшествия на железнодорожном переезде в городе Марганец Днепропетровской области увеличилось до 41 человека, среди которых двое детей.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
В то же время, по данным Департамента ГАИ МВД Украины, в результате аварии погибли трое детей.
Как сообщал УНИАН, ранее сообщалось о 40 погибших и 10 травмированных в результате столкновения на железнодорожном переезде автобуса с локомотивом сегодня утром в городе Марганец Днепропетровской области.
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