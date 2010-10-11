На Волыни инспекторы ГАИ столкнулись с пьяным пограничником

На Волыни инспекторы ГАИ задержали нетрезвого пограничника, который оказывал им сопротивление.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, инцидент произошел 8 октября около 4 часов утра в с. Суходолы Владимир-Волынского района.

В частности, работники дорожно-патрульной службы остановили за нарушение Правил дорожного движения водителя автомобиля “Фольксваген Т-4”. Пока инспекторы объясняли водителю суть нарушения и составляли административный протокол, из микроавтобуса вышел пьяный пассажир в форме пограничника и стал угрожать работникам ГАИ. Он вел себя настолько агрессивно, что разорвал форменную одежду на одном из инспекторов, утверждают в Департаменте ГАИ.

В соответствии со ст. 12, 13, и 14 Закона Украины “О милиции”, работники ГАИ применили к нарушителю спецсредства (“наручники”) и доставили в медицинское заведение для освидетельствования на состояние опьянения.

Во Владимир-Волынской центральной больнице медики констатировали у правонарушителя состояние сильного опьянения и алкогольное отравление.

Сейсас проводится следствие и решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГАИ.