Медработники получат надбавку за особые условия

Кабинет министров Украины установил надбавку за особые условия работы в размере 15% должностного оклада работникам медицинской сферы.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина, соответствующее постановление правительство приняло на заседании 29 сентября.

В частности, надбавка (с повышениями) будет установлена врачам, специалистам с базовым и неполным высшим медицинским образованием и младшим медицинским сестрам по уходу за больными, которые работают в домах-интернатах для граждан преклонного возраста и инвалидов, в гериатрических пансионатах, пансионатах для ветеранов войны и труда, психоневрологических интернатах и детских домах-интернатах и непосредственно обслуживают лиц со сниженной подвижной активностью и коечных больных.

Согласно постановлению, перечень должностей работников, которым устанавливается указанная надбавка, утверждается руководителем учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом. Как предусмотрено в документе, Министерство финансов во время доработки проекта государственного бюджета на 2011 год обязано учесть дополнительные расходы, связанные с выплатой такой надбавки,

Постановление вступило в силу 1 октября текущего года.