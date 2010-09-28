Польша в 2011 г. может провести легализацию иностранцев

Польша в следующем году может провести легализацию иностранцев, которые нелегально находятся на ее территории.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель группы стратегических советников главы польского правительства Мачей ДУШЧИК.

Он отметил, что положение о легализации может быть включено в новый закон об иностранцах, который, скорее всего, будет принят в следующем году.

М.ДУШЧИК сказал, что польская власть еще не определила механизмы легализации, однако отметил важность рассмотрения этого вопроса. „Это (легализация) будет предметом дискуссии. Важно, что ее возможность не исключается”, - сказал он.

Эксперт заметил, что количество нелегалов в 38-миллионной Польше составляет от 50 до 300 тысяч человек.

При этом М.ДУШЧИК не смог спрогнозировать количество граждан Украины, нелегально проживающих в Польше. "Это “серая” экономика. Невозможно сказать точно. Это может быть половина, 40 или 60%”, - сказал он.

Эксперт отметил, что граждане Украины имеют по сравнению с другими больше возможностей легально трудоустраиваться в Польше благодаря внедренной в 2007 году системе работы по заявкам работодателей.

Как сообщал УНИАН, группа граждан Украины инициировала сбор подписей за проведение легализации нелегальных мигрантов в Польше. Эти подписи они планировали передать представителям польской власти в конце сентября – начале октября 2010 года.

По данным, которые предоставила УНИАН одна из инициаторов акции, в Польше нелегально могут жить и работать около 500 тысяч иностранцев, 80% которых - граждане Украины.

Справка УНИАН. Такие разрешения имеют более 26,5 тыс. украинцев из 92,5 тыс. всех иностранцев.

Второе место занимают россияне (около 13 тыс.), за которыми - белорусы и вьетнамцы (почти по 8 тыс.).