Табачник: в 2011 году мы будем серьезно сокращать госзаказ в вузах

Министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК заявляет о серьезном сокращении государственного заказа в высших учебных заведениях Украины в 2011 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Я убежден, и это отвечает демографической ситуации, в 2011 году мы будем серьезно сокращать государственный заказ”, - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Относительно текущего учебного года он сообщил, что на 28 сентября в вузах, подчиненных Минобразования, реализован госзаказ: на младшего специалиста – принято на учебу 58,5 тыс. человек (в прошлом году было 44,9 тыс.), и рост связан с демографической ситуацией; на бакалавра – 99,270 тыс. чел., что отвечает показателям прошлого года; на специалиста – 65,7 тыс. (в прошлом году 64 тыс.); на магистра – почти 33 тыс. чел. (в прошлом году 34 тыс.).

Д.ТАБАЧНИК отметил необходимость привлечения Минобразования к формированию государственного заказа.

"Я, откровенно говоря, государственный заказ вижу на заседании правительства, когда его вносит в качестве проекта Министерство экономики. А что заказали высшие учебные заведения, которые подчинены другим центральным органам исполнительной власти, для меня остается, так сказать, терра инкогнита, и это неправильно”, - сказал Д.ТАБАЧНИК, отметив, что это достаточно серьезные параметры, и речь идет о сотнях тысяч студентов только вузов.

“Конечно, когда эта работа не сконцентрирована в одних руках, она всегда имеет изъяны. Поэтому наше предложение будет в этом году - сконцентрировать подготовку государственного заказа в руках Министерства образования и Министерства экономики”, - сказал он.