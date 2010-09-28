Министры ЕС решали вопрос о запрете ГМ-продукции

Министры по вопросам сельского хозяйства и рыболовства ЕС на сегодняшнем заседании в Брюсселе так и не смогли договориться по поводу права на запрет выращивать генетически модифицированное продовольствие.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, учитывая долгое отсутствие консенсуса среди стран-членов по поводу доступа на рынки ГМ-продукции, Еврокомиссия выступила с предложением передать право странам - членам ЕС самостоятельно запрещать выращивать ГМ-растения на всей их территории или на ее части, сохранив при этом общеевропейское право на свободное перемещение ГМ-продукции, что полностью отвечало бы требованиям Всемирной торговой организации.

Против предложения Еврокомиссии прежде всего выступили Италия и Франция.

«Италия не поддерживает предложение... Каждый для себя подорвет таким образом основы Общей сельскохозяйственной политики ЕС», - заявил по этому поводу министр сельского хозяйства Италии Джанкарло ГАЛАН.

"Франция хочет общее решение", - поддержал его французский коллега Брюно Лемэр.

Великобритания и Испания также выступили против перекладывания Еврокомиссией ответственности на страны - члены ЕС.

На сегодня выращивание ГМ-растений в Европе остается весьма ограниченным. При этом, в 6 странах - членах ЕС запрещено выращивать ГМ-кукурузу Mon 810 – в Австрии, Франции, Германии, Греции, Венгрии и Люксембурге. В Польше запрещено выращивать любую ГМ-продукцию.

В 2009 году во всем мире ГМ-растения выращивались на 134 млн га, при этом в странах-членах ЕС ГМ-модифицированная кукуруза Mon 810 выращивалась лишь на 95 тыс. га, что на 11,2% меньше, чем в 2008 году, когда ГМ-кукуруза выращивалась на площади 107 тыс. га.