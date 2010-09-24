Сотрудника КГГА взяли на "скромной" взятке

В Киеве правоохранители разоблачили сотрудника КГГА, который требовал и получил 300 долларов взятки от частного предпринимателя за несоставление акта о выявленных во время проверки торгового павильона нарушениях земельного законодательства.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.