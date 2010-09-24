Сотрудника КГГА взяли на "скромной" взятке
11:14, 24 сентября 2010Общество
1662 0
Возбуждено уголовное дело
В Киеве правоохранители разоблачили сотрудника КГГА, который требовал и получил 300 долларов взятки от частного предпринимателя за несоставление акта о выявленных во время проверки торгового павильона нарушениях земельного законодательства.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter