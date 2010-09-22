В Киеве задержали двух мошенников, которые ловили людей на жадности

Вчера в Киеве были задержаны два мошенника, которые под видом утерянных важных документов получали вознаграждение от людей, которые их «нашли».

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в городе Киеве, в состав преступной группы входили женщина и мужчина. Последний, посещая под определенным поводом фирмы, в какой-то момент заявлял их работникам о том, что потерял в помещении учреждения папку с важными документами. Во время поисков работники фирмы не находили документы, а их “владелец” заявлял, что как только найдутся бумаги, он готов заплатить достаточно большое вознаграждение, если ему позвонят по телефону на номер мобильного телефона, который он оставлял.

Как отметили в ЦОС, через некоторое время после того, как мужчина покидал помещение фирмы, в нее приходила его напарница, которая заявляла, что нашла “какие-то кем-то потерянные документы”. Сотрудники фирмы звонили по телефону на оставленный мобильный номер владельца, а он просил выплатить женщине определенную сумму денег в качестве вознаграждения (сумма колебалась от 100 до 1000 гривен) и говорил, что сейчас приедет и вернет им вдвое большую сумму.

По данным милиции, установлено 6 подобных случаев мошенничества. Мужчина и женщина задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).