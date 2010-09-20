В УНИАН - пресс-конференция представителей Кембриджского университета

24 сентября 2010 года в 11:00 в пресс-центре агентства «УНИАН» (Киев, ул. Крещатик, 4) состоится пресс-конференция представителей Университета Кембриджа .

Гости из Великобритании объявят о начале программы по изучению украинского языка, литературы и культуры, которая будет постоянно действовать для студентов и аспирантов Кембриджского Университета. Программа направлена на формирование образа современной Украины в научных кругах Великобритании и Западной Европы в целом.

В пресс-конференции примут участие профессор Департамента славистики, Глава гуманитарных наук Кембриджского университета Саймон Франклин, глава Департамента славистики Кембриджского университета Емма Виддис и руководитель украинской программы Кембриджского университета Рори Финнин.

Телефон для контактов: 050 330 22 32, e.smaglyuk@gmail.com.