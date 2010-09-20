На фестивале в Борщеве сварили около 100 видов борща

На Тернопольщине в Борщеве во время фестиваля «Борщ’ив» представили 5 тысяч литров борща.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам начальника отдела культуры и туризма Борщевской райгосадминистрации Ольги ЖУРАВИНСКОЙ, в целом борщ специально для фестиваля готовили за разными рецептами представители всех 42-х населенных пунктов района. Угоститься этим блюдом на фестивале могли все желающие.

Кроме этого в двух 200-литровых чанах борщ готовили представители власти и артисты. «Властный» борщ готовили глава облгосадминистрации Михаил ЦИМБАЛЮК, заместитель министра культуры Ольга БЕНЧ, председатель Боровской РГА Иван ЧЕПЕСЮК, заместитель председателя областного совета Олег БОБЕРСКИЙ. Впоследствии им угощали гостей фестиваля.

Руководитель области сознался журналистам, что не первый раз готовит борщ. «Я люблю готовить это блюдо, но выходит это делать где-то раз на месяц. Сегодняшний борщ тоже, думаю, получился вкусным, тем более, что в нашем борще было много мяса. Не знаю лишь, удалось ли частицу души и сердца вложить», – сказал М. ЦИМБАЛЮК.

Он также отметил, что во время фестиваля успел попробовать 60 видов борща. «Но есть одна неприятность – я не нашел вчерашнего борща. Мы знаем, что борщ вкусный на второй день. И когда я объяснял, что ищу вчерашний, то мне хозяйки сказали, чтобы я приходил завтра», – улыбаясь, сказал председатель ОГА.

Завершился праздник концертом, хэд-лайнером которого стал Павел ДВОРСКИЙ.