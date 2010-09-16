Воздушные силы проводят учения с ракетными стрельбами

В Крыму, на аэродроме Бельбек под Севастополем, проходит летно-методический сбор экипажей частей истребительной авиации с выполнением боевых стрельб по воздушным мишеням и обеспечением выполнения боевых стрельб подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил в районе полигона "Чауда", сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Мероприятие под руководством заместителя командующего Воздушными силами по авиации - начальника авиации военного летчика-снайпера генерал-лейтенанта Василия Никифорова проходит в рамках главных в Вооруженных силах учений года - комплекса тактических командно-штабных учений "Взаимодействие-2010".

В ходе летно-методического сбора летчики-истребители осуществят около сорока пусков управляемых ракет типа "воздух-воздух" по двадцати воздушным мишеням. "В учениях принимают участие около сорока летчиков. Это хорошо подготовленный, опытный личный состав, который, я уверен, справится со всеми поставленными задачами", - приводит слова генерал-лейтенанта пресс-служба.