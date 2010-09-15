В Крыму считают мост через Керченский пролив выгодным проектом

Первый заместитель председателя Совета министров Крыма Павел БУРЛАКОВ, который входит в состав межведомственной рабочей группы по вопросам строительства транспортного мостового перехода через Керченский пролив, считает, что проект в случае его реализации даст импульс для развития экономики Украины, России и крымской автономии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совмина АРК.

В Симферополе состоялось заседание украинско-российской рабочей группы по выработке механизма реализации проекта строительства перехода через пролив.

"По мнению Павла БУРЛАКОВА, существенное снижение транспортных издержек, повышение скорости передвижения, улучшение транспортного сообщения Краснодарского края и центральных районов России со здравницами Крымского побережья даст мощный импульс развитию украинской и российской экономик, а также экономики Крыма", - говорится в пресс-релизе.

По оценкам специалистов, ввод в эксплуатацию этого объекта позволит создать самый короткий сухопутный путь "Европа-Азия" - на 450 километров сократить путь транзитного движения грузов и пассажиров на участке от Херсона до Новороссийска.

На заседании прозвучало предложение создать совместный украинско-российский хозяйствующий субъект по реализации проекта строительства перехода через пролив, который выступит заказчиком технико-экономического обоснования проекта и последующего строительства.

Члены рабочей группы решили приступить к разработке меморандума между министерствами транспорта Украины и России о реализации проекта строительства транспортного перехода. Документ планируется обсудить на заседании рабочей группы, которое состоится в октябре в Киеве, отмечает пресс-служба Совмина.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в августе создал межведомственную рабочую группу по вопросам строительства транспортного мостового перехода через Керченский пролив. Ее возглавил министр транспорта и связи Константин ЕФИМЕНКО.