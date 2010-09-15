Киевская Малая академия наук получила статус

В столице появилось новое коммунальное внешкольное учебное заведение – «Киевская Малая академия наук ученической молодежи». Заведение создано в соответствии с решением Киевского городского совета, а его устав утвержден распоряжением Киевской городской государственной администрации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Ранее Малая академия наук (МАН) действовала в составе Киевского дворца детей и юношества. Отныне Малая академия наук ученической молодежи получит помещение и имущество, необходимое для осуществления уставной деятельности, будет иметь самостоятельный баланс и штат работников. Подчинена МАН непосредственно Главному управлению образования и науки КГГА.

Предоставление Малой академии наук статуса коммунального внешкольного учебного заведения позволит реализовывать государственную политику в сфере внешкольного образования, координировать работу научных обществ, творческих объединений, секций, кружков по научно-исследовательской работе в разных областях. Все это будет способствовать поиску способной, научно одаренной молодежи, расширению ее научного мировоззрения, привлечению к систематической научно-исследовательской, экспериментальной, конструкторской и изобретательской работе.

Малой академией наук будут создаваться условия для творческого, интеллектуального, духовного развития ученической молодежи, стимулирования творческого самосовершенствования, профессионального самоопределения и творческой самореализации учеников в соответствии с их интересами и способностями.