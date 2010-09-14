Патриотические организации пикетировали СБУ в Тернополе

В Тернополе члены патриотических организаций и студенты исторического факультета Тернопольского национального педагогического университета провели пикетирование областного управления Службы безопасности Украины.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре исследований освободительного движения, таким способом пикетчики выразили свой протест против давления спецслужбы на историка, директора национального музея «Тюрьма на Лонцкого» Руслана ЗАБИЛОГО, которого недавно задержали в Киеве. В руках участники акции держали плакаты с надписями «СБУ - не КГБ», «Руки прочь от Украинской Истории».

«Мы требуем закрыть сфабрикованное дело в отношении Руслана ЗАБИЛОГО, возобновить рассекречивание документов на тему Голодомора и Украинских освободительных движений и отправить в отставку председателя СБУ Украины Валерия ХОРОШКОВСКОГО», – зачитал во время выступления требования пикетчиков руководитель общественной инициативы «Обновление страны» в Тернопольской области Олег ВИТВИЦКИЙ.

В свою очередь, один из лидеров общественного объединения «Украинское дело» Михаил РАТУШНЯК во время выступления отметил, что все присутствующие на акции протеста хотят жить в демократической стране, где свобода мнения и свобода слова были бы не пустыми словами. «Поэтому мы не допустим, чтобы человека, который докапывается до правды, невыгодной властной верхушке, преследовали и запугивали», – заверил М.РАТУШНЯК.

К участникам акции вышел первый заместитель начальника управления СБУ в Тернопольской области Владимир ИВАНЮК. Он поблагодарил молодежь за активную общественную позицию и обещал передать обращение в Киев.

Как сообщал УНИАН, историка Р.ЗАБИЛОГО 8 сентября задержали в Киеве работники СБУ. Его обвинили в том, что он якобы хотел передать третьим лицам материалы, представляющие государственную тайну. У Р.ЗАБИЛОГО изъяли персональный ноутбук и цифровые носители. По словам историка, в беседе с ним работники Службы безопасности советовали задуматься о своей семье и предлагали заняться преподаванием в школе.