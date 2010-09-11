Столица накупит коммунальной техники почти на 48 миллионов

В этом году в осенне-зимний период столичная власть планирует приобрести 80 единиц коммунальной техники на общую сумму 47,3 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Это, в частности, 15 солеразбрасывателей, 13 комбинированных дорожных машин, 20 машин для уборки тротуаров, 5 автогрейдеров, 4 погрузчика, 3 машины-снегопогрузчика, 11 мотопомп и 5 экскаваторов-погрузчиков.

В целом, подготовка снегоуборочной техники к работе в осенне-зимний период в столице продолжается.

Так, по данным коммунальной корпорации «Киевавтодор», для очистки дорог в зимний период подготовлено 145 единиц снегоуборочной техники, что составляет почти 50% от общего количества. Всего необходимо привести в готовность 298 единиц снегоуборочной техники.