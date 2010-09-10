Мастер производственного обучения украла стипендии учеников-сирот

Мастера производственного обучения одного из учебно-воспитательных учреждений Николаева обвиняют в том, что она украла стипендии у своих учеников-сирот.

Об этом факте корреспонденту УНИАН сообщила сотрудник отдела по связям с общественностью УМВД Украины в Николаевской области Екатерина ГРИЦАЙ.

Студенты получают стипендии по банковским карточкам на счета. В 2009 году ребята сдали свои карточки в бухгалтерию для обмена, так как срок их действия закончился. После обмена мастер производственного обучения, как руководитель учебной группы, получила их обратно, в том числе и карточки двух ребят-сирот, парня и девушки. Молодому человеку женщина карточку не вернула. Легко узнав код, она стала распоряжаться ею. С октября по декабрь 2009 года мошенница сняла со счета ученика более 5 тыс. грн., рассказала Е.ГРИЦАЙ.

Девушку же мастер припугнула, сказав, что у той есть долг по оплате лицею. Ученица безропотно отдала преподавателю карточку, указав также и ее код. Деньгами с карточки девушки мастер пользовалась практически весь учебный год – с августа по май, присвоив таким образом более 3 тыс. грн.

Против мошенницы возбуждено уголовное дело.

Как оказалось, это преступление было не единственным правонарушением в данном учебном заведении. Сотрудники милиции выясняют, причастны ли к подобным преступным действиям другие преподаватели, сказала Е.ГРИЦАЙ.