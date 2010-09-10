После ночи во львовской милиции 31-летний мужчина упал и умер

Во Львове после ночи в райотделе милиции умер 31-летний мужчина Михаил Стадник.

Как сообщает ТСН, он 12 часо провел в райотделе, а выйдя оттуда, упал.

"Смерть, по версии милиции, наступила вследствие черепно-мозговой травмы. Родные убеждены, что задержанного в райотдел пытали и красноречивое доказательство этого - полсотни синяков", - говорится в сообщении.

"После ночи в райотделе задержанного по подозрению в краже вели на допрос. По дороге он упал и умер. Василина Стадник, сестра погибшего, говорит, что синяки у брата были даже на пятках. Наталья Стадник, мать Михаила, говорит, что выглядел сын так, "если бы был в бетономешалке", - отмечается в публикации.

Правозащитник Олег Мицик заявил: "На теле Стадника была обнаружена 51 точка соприкосновения, то есть синяки и ушибы, в том числе в таком экзотическом месте как пятка, являющаяся излюбленным местом пыток.

Судмедэксперт освидетельствовал синяки на теле Стадника, однако предположил, что они могли образоваться от оказания медицинской помощи, в частности от непрямого массажа сердца и дефибриллятора.

"Но медсестра, которая была на вызове, говорит, кроме двух уколов погибшему больше ничего не делали", - отмечается в сообщении.

Свою причастность к синякам на теле Стадника в милиции опровергают, говорят мужчина сам травмировался, когда грабил подвалы.

"Данный гражданин был в нетрезвом состоянии и у него были синяки на руках, были следы от уколов на внутренней поверхности локтевого сустава", - заявил руководитель Львовского горуправления милиции Станислав Броневицкий.

Родным Стадника районная прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела относительно неправомерных действий милиции.

Вместе с тем областная прокуратура уже отменила это решение. Назначено дополнительное медико-судебное исследование по поводу установления механизмов образования телесных повреждений на теле Стадника.

"Мать погибшего говорит, что согласна даже на эксгумацию только, чтобы убийцы были наказаны. Михаил Стадник не дожил ровно месяц до своих 32 лет. Без отца остался 6-летний сын ", - отмечается в публикации.

Украинская правда