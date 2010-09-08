Готовы ли украинцы отказаться от мобильных телефонов (опрос)

Большинство украинцев не готово отказаться от мобильных телефонов.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты телефонного опроса, проведенного Институтом Горшенина.

В частности, согласно опросу, большинство украинцев (72,5%) заявили, что никогда не откажутся от мобильной связи. Около трети опрошенных (36,8%) могли бы отказаться от пользования мобильным телефоном в том случае, если услуги связи сильно подорожают. Более четверти (27,2%) - если станет более доступным стационарный телефон, а каждый шестой респондент (15,6%) готов отказаться от мобильного телефона, если будет ограничиваться его личное пространство. По причине вреда для здоровья готовы отказаться от пользования мобильной связью 13,4% украинцев, а 4,9% откажутся от мобильного телефона, только если не будет необходимости в его использовании. Затруднились ответить на этот вопрос - 3,2% респондентов.

Подавляющему большинству украинцев (84,2%) необходим мобильный телефон. Из них более половины (57,8%) считают, что мобильный телефон им «очень нужен», около четверти (26,4%) - «скорее нужен». Не испытывает необходимости в наличии мобильного телефона только каждый десятый респондент (11,6%). Из них 8,1% ответили, что телефон им «скорее не нужен», 3,5% - «точно не нужен». Затруднились ответить на данный вопрос - 4,2% респондентов.

Большинство украинцев (77,1%) устраивает качество мобильной связи. Из них ответ «полностью устраивает» дали 48,4%, «скорее устраивает» - 28,7%. Противоположной точки зрения придерживается каждый пятый опрошенный (19,0%). Из них ответили, что качество мобильной связи их «скорее не устраивает», 13,4%, «полностью не устраивает» - 5,6%. Затруднились ответить на данный вопрос 3,9% респондентов.

Подавляющее большинство украинцев (89,1%) считают главной причиной необходимости мобильного телефона возможность связаться с близкими и родственниками в любой момент. Более половины опрошенных (65,4%) ответили, что мобильный телефон помогает им в работе, а почти половина респондентов (48,7%) полагают, что он необходим на случай экстремальный ситуаций. Другие функции мобильного телефона – интернет, игры, калькулятор, навигация – нужны 42,9% опрошенных. Ответ «другое» на данный вопрос дали 8,7% респондентов, затруднились с ответом - 5,4%.

***Институт Горшенина провел телефонный опрос на тему: «Мобильная связь в Украине» с 4 по 6 сентября 2010 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 16 лет во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.