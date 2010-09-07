Чип из диктофона Мельниченко задержал передачу в суд дела Пукача

В Генеральной прокуратуре Украины надеются через неделю-две передать в суд дело по обвинению в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе бывшего генерала МВД Украины Алексея ПУКАЧА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Не от нас зависят сроки окончания следствия. Мы надеялись, что в конце лета дело будет передано в суд, но 26 августа закончилась экспертиза чипа из устройства звукозаписи, которое предоставил Николай МЕЛЬНИЧЕНКО, и следователь должен задокументировать эти результаты. Поэтому на неделю-другую задерживается передача дела, но досудебное следствие уже закончено», - отметили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый – Алексей ПУКАЧ – находился в розыске с 2005 года.

21 июля 2009 года в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.ПУКАЧ был задержан.